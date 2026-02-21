Коростелев пришел пятым в олимпийском масс-старте на 50 км

Российский лыжник Савелий Коростелев стал пятым в масс-старте классическим стилем на 50 километров на Олимпийских играх в Италии. Норвежец Йоханнес Клебо завоевал свое 11-е золото. Он показал результат 2 часа 7 минут 7,1 секунды.

Серебро и бронзу взяли его соотечественники Мартин Нюэнгет (+17,5 секунды) и Эмиль Иверсен (+46,2 секунды). Коростелев отстал от победителя на 3 минуты 16 секунд.

В январе российский лыжник в масс-старте на этой олимпийской трассе финишировал 4-м. В скиатлоне на Играх он тоже занял 4-е место. В декабре прошлого года Коростелев пришел 25-м на дистанции 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходил в Давосе. Благодаря этому выступлению он заработал три дополнительные квоты на Олимпийские игры в Италии.

Зимняя Олимпиада завершится 22 февраля. В воскресенье состоится женский масс-старт на 30 км, где выступит лыжница Дарья Непряева. Пока у россиян одна медаль - серебро завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.