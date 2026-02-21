МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Коростелев пришел пятым в олимпийском масс-старте на 50 км

Россиянин отстал от победителя на 3 минуты 16 секунд.
Владимир Рубанов 21-02-2026 15:37
© Фото: SaveliyKorostelev, Telegram

Российский лыжник Савелий Коростелев стал пятым в масс-старте классическим стилем на 50 километров на Олимпийских играх в Италии. Норвежец Йоханнес Клебо завоевал свое 11-е золото. Он показал результат 2 часа 7 минут 7,1 секунды.

Серебро и бронзу взяли его соотечественники Мартин Нюэнгет (+17,5 секунды) и Эмиль Иверсен (+46,2 секунды). Коростелев отстал от победителя на 3 минуты 16 секунд.

В январе российский лыжник в масс-старте на этой олимпийской трассе финишировал 4-м. В скиатлоне на Играх он тоже занял 4-е место. В декабре прошлого года Коростелев пришел 25-м на дистанции 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходил в Давосе. Благодаря этому выступлению он заработал три дополнительные квоты на Олимпийские игры в Италии.

Зимняя Олимпиада завершится 22 февраля. В воскресенье состоится женский масс-старт на 30 км, где выступит лыжница Дарья Непряева. Пока у россиян одна медаль - серебро завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.

#Спорт #италия #лыжные гонки #масс-старт #марафон #Милан #Олимпиада-2026 #Кортина-д'Ампеццо #Савелий Коростелев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 