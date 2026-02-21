Взаимная пикировка: почему в Евросоюзе недовольны политикой Макрона

В последнее время французский лидер Эммануэль Макрон вновь заявляет о своих претензиях на лидерство в ЕС. Он, очевидно, претендует на то, чтобы от имени Европы вести диалог и с США, и, возможно, с Москвой. Об этом рассказал «Звезде» политолог, эксперт международного клуба «Валдай», научный руководитель российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Естественно, эта позиция не устраивает многих других ведущих политиков Европейского союза и вызывает не только возражение, но и конкретную оппозицию», - объяснил Кортунов.

По мнению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, у Рима особое отношение с американским лидером Дональдом Трампом. Поэтому она не нуждается в посредниках для этого диалога.

«За всеми личностными конфликтами стоят объективные расхождения в интересах ведущих стран ЕС по очень широкому кругу вопросов: и политика на российском направлении, и отношения с США, и многие региональные вопросы, в том числе Ближний Восток и африканский контингент», - продолжил эксперт международного клуба «Валдай».

Политолог объяснил, что «этим конфликтам удивляться не стоит». Они не настолько принципиальны, чтобы стать причиной для распада Евросоюза в обозримом будущем.

Напомним, Мелони высказала слова соболезнования семье погибшего молодого националистического активиста во Франции. По ее словам, смерть человека, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является «раной для всей Европы».

По мнению источника агентства AFP, эти слова были знаком солидарности с французским народом. Кроме этого, они не касались внутренних дел Парижа.

Однако в Елисейском дворце это заявление восприняли как неуместное. Макрон во время рабочего визита в Индию заявил коллеге: «Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться». Такой фразой французский лидер дал понять, что против вмешательства в свои дела.

Его заявление вызвало изумление в офисе премьер-министра Италии. Мелони также припомнила президенту Франции, как тот вмешивался в политику Рима.