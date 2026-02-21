МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Взаимная пикировка: почему в Евросоюзе недовольны политикой Макрона

Желание Макрона стать представителем Евросоюза вызывает не только возражение, но и конкретную оппозицию у остальных лидеров, что и порождает личностные конфликты.
Дарья Ситникова 21-02-2026 15:33
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В последнее время французский лидер Эммануэль Макрон вновь заявляет о своих претензиях на лидерство в ЕС. Он, очевидно, претендует на то, чтобы от имени Европы вести диалог и с США, и, возможно, с Москвой. Об этом рассказал «Звезде» политолог, эксперт международного клуба «Валдай», научный руководитель российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Естественно, эта позиция не устраивает многих других ведущих политиков Европейского союза и вызывает не только возражение, но и конкретную оппозицию», - объяснил Кортунов.

По мнению премьер-министра Италии Джорджи Мелони, у Рима особое отношение с американским лидером Дональдом Трампом. Поэтому она не нуждается в посредниках для этого диалога.

«За всеми личностными конфликтами стоят объективные расхождения в интересах ведущих стран ЕС по очень широкому кругу вопросов: и политика на российском направлении, и отношения с США, и многие региональные вопросы, в том числе Ближний Восток и африканский контингент», - продолжил эксперт международного клуба «Валдай».

Политолог объяснил, что «этим конфликтам удивляться не стоит». Они не настолько принципиальны, чтобы стать причиной для распада Евросоюза в обозримом будущем.

Напомним, Мелони высказала слова соболезнования семье погибшего молодого националистического активиста во Франции. По ее словам, смерть человека, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является «раной для всей Европы».

По мнению источника агентства AFP, эти слова были знаком солидарности с французским народом. Кроме этого, они не касались внутренних дел Парижа.

Однако в Елисейском дворце это заявление восприняли как неуместное. Макрон во время рабочего визита в Индию заявил коллеге: «Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться». Такой фразой французский лидер дал понять, что против вмешательства в свои дела.

Его заявление вызвало изумление в офисе премьер-министра Италии. Мелони также припомнила президенту Франции, как тот вмешивался в политику Рима.

#макрон #ЕС #раскол #наш эксклюзив #андрей кортунов #мелони
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 