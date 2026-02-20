Мелони изумилась резкой критике со стороны Макрона

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона с просьбой прекратить «комментировать происходящее у других» вызвало изумление в офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на источник в итальянском правительстве.

Причиной такого высказывания стали слова Мелони о гибели молодого националистического активиста во Франции. По ее словам, смерть человека, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является «раной для всей Европы».

Источник агентства отметил, что эти слова были знаком солидарности с французским народом. Кроме этого, они не касались внутренних дел Парижа.

Однако в Елисейском дворце это заявление восприняли как неуместное. Макрон во время рабочего визита в Индию заявил коллеге: «Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться».

Такой фразой французский лидер дал понять, что против вмешательства в свои дела. Ранее стало известно, что отношения официальных Парижа и Берлина также давно переживают глубокий кризис.

В Сети распространяется видео, где французский президент присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Макрон несколько раз пытается поздороваться с коллегами, но стоящий по соседству Мерц просто игнорирует его.