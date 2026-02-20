МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мелони изумилась резкой критике со стороны Макрона

Президент Франции заявил: «Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться», тем самым дав понять, что против вмешательства в свои дела.
Дарья Ситникова 20-02-2026 15:18
© Фото: Stefano Costantino, Keystone Press Agency, Global Look Press

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона с просьбой прекратить «комментировать происходящее у других» вызвало изумление в офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на источник в итальянском правительстве.

Причиной такого высказывания стали слова Мелони о гибели молодого националистического активиста во Франции. По ее словам, смерть человека, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, является «раной для всей Европы».

Источник агентства отметил, что эти слова были знаком солидарности с французским народом. Кроме этого, они не касались внутренних дел Парижа.

Однако в Елисейском дворце это заявление восприняли как неуместное. Макрон во время рабочего визита в Индию заявил коллеге: «Пусть все останутся дома, а овцы будут хорошо охраняться».

Такой фразой французский лидер дал понять, что против вмешательства в свои дела. Ранее стало известно, что отношения официальных Парижа и Берлина также давно переживают глубокий кризис.

В Сети распространяется видео, где французский президент присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Макрон несколько раз пытается поздороваться с коллегами, но стоящий по соседству Мерц просто игнорирует его.

#в стране и мире #Франция #италия #макрон #соболезнования #критика #мелони
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 