ВС РФ поразили пусковые установки крылатых ракет «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США. Помимо этого, были поражены пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Также наши войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Были нанесены удары по местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотников киевского режима, а также по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Всего удары производились в 141-м районе. Средства ПВО сбили управляемую авиационная бомба, семь реактивных снарядов системы HIMARS, пять крылатых ракет «Фламинго» и 172 БПЛА самолетного типа.

Как добавили в МО РФ, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115937 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27790 танков и других боевых бронированных машин. Наши военные уничтожили 1670 РСЗО и 33400 орудий полевой артиллерии и минометов. Также были ликвидированы 54938 единиц специальной военной автомобильной техники.

Помимо этого в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили Карповку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт заняли подразделения группировки «Запад».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.