Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел права на управление им

Воздушное судно даже не было официально зарегистрировано.
Виктория Бокий 21-02-2026 10:50
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Пилот потерпевшего крушение в Амурской области вертолета Robinson R44 не имел права управлять воздушным судном. Об этом сообщает RT со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также выяснилось, что вертолет принадлежал погибшему пилоту. Сам полет был совершен без уведомления органов аэронавигации.

«Вертолет не был официально зарегистрирован в установленном порядке (регистрационные знаки отсутствовали)», - говорится также в сообщении.

На данный момент известно о продолжении надзорных мероприятий. На место происшествия выехал Благовещенский транспортный прокурор.

Напомним, вертолет с людьми на борту пропал с радаров накануне в Амурской области. Изначально основными версиями Следственного комитета были: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

Обнаружили вертолет только сегодня утром. На месте крушения также нашли тела трех погибших - пилота и двух сотрудников полиции, которые возвращались с места гибели работника лесопилки.

#в стране и мире #вертолет #Амурская область #крушение #пилот
