СК РФ назвал две версии пропажи вертолета в Амурской области

СК РФ считает, что основными версиями инцидента с вертолетом в Амурской области являются технеисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следствием рассматриваются две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном», - говорится в сообщении.

На данный момент сформирована следственная группа. Также организовано проведение специальных работ, чтобы установить местонахождение воздушного судна. Выполняются и другие действия в рамках следствия, в числе которых осмотр места базирования вертолета и изъятие документов.

Напомним, вечером 19 февраля воздушное судно Robinson R44, на борту которого находились следователь и начальник отдела полиции, вылетело с лесозаготовительного участка в Амурской области и направилось в село Ромны. В итоге вертолет не добрался до пункта назначения, а его местонахождение остается неизвестным.

По данным СК, правоохранители находились при исполнении своих обязанностей. Они выезжали с места происшествия, где ранее нашли тело одного из рабочих лесозаготовительного предприятия.