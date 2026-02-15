МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Водитель-шаман и экскурсия без лицензии: что известно о трагедии на Байкале

Водитель хотел перепрыгнуть на машине разлом, но в итоге ушел на дно вместе с группой туристов.
Виктория Бокий Андрей Слепнев 21-02-2026 10:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Личности всех восьми погибших на Байкале установлены. Следователи опросили единственного чудом выжившего китайского туриста. Сейчас он находится на одной из баз отдыха.

Все началось с того, что машина с группой туристов выехала из лагеря в поселке Хужир, который находится на острове Ольхон. Эта поездка не была зарегистрирована, а у водителя не было лицензии на оказание подобных услуг. К слову, водитель, по некоторым данным, ранее был судим за грабеж, увлекался шаманизмом, а также был детским тренером по футболу. В последнее время занялся турбизнесом.

Отмечается, что переправы в том месте, где ехала группа, нет. Двигались они в сторону мыса Хобой, который находится в 45 км от поселка. Стоимость такой экскурсии варьируется от 3 750 рублей до 4 500 рублей на одного человека.

Очевидцы трагедии рассказывают, что водитель увидел трещину впереди и вместо того, чтобы высадить пассажиров, попытался перепрыгнуть разлом, в результате чего машина оказалась в воде и быстро ушла на дно. Глубина Байкала в этом месте - 18 метров. Ширина разлома - три метра. Следственный комитет уже обследовал место трагедии с помощью подводных камер. Планируется также работа водолазов.

Поступает информация и о новых ЧП на Байкале. В районе Ольхона частично провалился грузовик. Он также выехал на переправу, которая сейчас официально закрыта.

Напомним, накануне на Байкале под лед ушел УАЗ с туристами из КНР, которые ехали на экскурсию. Водителю и туристам, в том числе 14-летнему подростку, выбраться из воды не удалось. Сообщалось, что спасатели с помощью подводных камер обнаружили тела погибших на Байкале.

Сегодня ранним утром следствие установило личности всех погибших. Известно, что один человек выжил, сейчас его состояние удовлетворительное.

#Иркутская область #Туристы #Байкал #наш эксклюзив #Ольхон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 