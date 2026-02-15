Водитель-шаман и экскурсия без лицензии: что известно о трагедии на Байкале

Личности всех восьми погибших на Байкале установлены. Следователи опросили единственного чудом выжившего китайского туриста. Сейчас он находится на одной из баз отдыха.



Все началось с того, что машина с группой туристов выехала из лагеря в поселке Хужир, который находится на острове Ольхон. Эта поездка не была зарегистрирована, а у водителя не было лицензии на оказание подобных услуг. К слову, водитель, по некоторым данным, ранее был судим за грабеж, увлекался шаманизмом, а также был детским тренером по футболу. В последнее время занялся турбизнесом.

Отмечается, что переправы в том месте, где ехала группа, нет. Двигались они в сторону мыса Хобой, который находится в 45 км от поселка. Стоимость такой экскурсии варьируется от 3 750 рублей до 4 500 рублей на одного человека.

Очевидцы трагедии рассказывают, что водитель увидел трещину впереди и вместо того, чтобы высадить пассажиров, попытался перепрыгнуть разлом, в результате чего машина оказалась в воде и быстро ушла на дно. Глубина Байкала в этом месте - 18 метров. Ширина разлома - три метра. Следственный комитет уже обследовал место трагедии с помощью подводных камер. Планируется также работа водолазов.

Поступает информация и о новых ЧП на Байкале. В районе Ольхона частично провалился грузовик. Он также выехал на переправу, которая сейчас официально закрыта.

Напомним, накануне на Байкале под лед ушел УАЗ с туристами из КНР, которые ехали на экскурсию. Водителю и туристам, в том числе 14-летнему подростку, выбраться из воды не удалось. Сообщалось, что спасатели с помощью подводных камер обнаружили тела погибших на Байкале.

Сегодня ранним утром следствие установило личности всех погибших. Известно, что один человек выжил, сейчас его состояние удовлетворительное.