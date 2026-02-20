МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Спасатели с подводной камерой нашли тела семи погибших на Байкале

Автомобиль перевозил девять человек и провалился под лед.
Владимир Рубанов 20-02-2026 14:50
© Фото: Jasmine Leung, Keystone Press Agency, Global Look Press

Спасатели нашли тела семерых человек на озере Байкал, где УАЗ с туристами провалился под лед. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. Специалисты проводят поисково-спасательные работы.

Инцидент произошел в Ольхонском районе у мыса Хобой. Автомобиль перевозил девять человек. По предварительным данным, это были туристы из Китая, сообщалось ранее.

Как уточнили в МЧС, ширина образовавшегося пролома составила три метра. Глубина в месте происшествия - 18 метров. Спасатели осмотрели место происшествия с помощью подводной камеры и обнаружили тела семерых погибших. Сейчас специалисты готовятся к водолазным работам, чтобы поднять останки.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Халатность». На месте работает следственно-оперативная группа, в которую входят следователи Следственного комитета, полицейские и сотрудники МЧС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что одному туристу удалось спастись. Эту информацию предоставили очевидцы. Генконсульство КНР в Иркутске уведомили о случившемся. Ледовая переправа на Ольхон сейчас закрыта, выезд на лед запрещен.

#Китай #в стране и мире #Иркутская область #Туристы #Байкал #спасатели #МЧС России
