Следствие установило личности всех погибших на Байкале туристов

Установлены личности всех восьми погибших в утонувшей на Байкале машине. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Иркутской области. Выживший турист допрошен, уточнили в ведомстве.

«Установлены личности всех погибших. Следователями СК допрошен мужчина, которому удалось спастись. Он в удовлетворительном состоянии, не пострадал», - сообщили ТАСС в СК.

Накануне стало известно, что спасатели нашли тела семерых человек на озере Байкал, где под лед ушел микроавтобус с пассажирами. Для поисков использовали специальную подводную камеру. Установлено, что автомобиль лежит на глубине 18 метров. Трагедия произошла в Ольхонском районе у мыса Хобой. Машина перевозила девять туристов из Китая. Власти Иркутской области известили генеральное консульство КНР о случившемся.

Установлено, что водитель автомобиля УАЗ выехал с базы отдыха в поселке Хужир Ольхонского района с туристами на экскурсию в сторону мыса Хобой по льду озера Байкал. Во время движения автомобиль провалился под лед, учточнили в ведомстве.

По факту гибели двух и более людей следственные органы возбудили уголовное дело. Ледовая переправа на Ольхон сейчас закрыта, выезд на лед строго запрещен. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.