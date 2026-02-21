МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Следствие установило личности всех погибших на Байкале туристов

Из всей туристической группы выжить удалось одному человеку, его уже допросили.
Ян Брацкий 21-02-2026 04:20
© Фото: Telegram/sledcom38 © Видео: Telegram/sledcom_press

Установлены личности всех восьми погибших в утонувшей на Байкале машине. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Иркутской области. Выживший турист допрошен, уточнили в ведомстве.

«Установлены личности всех погибших. Следователями СК допрошен мужчина, которому удалось спастись. Он в удовлетворительном состоянии, не пострадал», - сообщили ТАСС в СК.

Накануне стало известно, что спасатели нашли тела семерых человек на озере Байкал, где под лед ушел микроавтобус с пассажирами. Для поисков использовали специальную подводную камеру. Установлено, что автомобиль лежит на глубине 18 метров. Трагедия произошла в Ольхонском районе у мыса Хобой. Машина перевозила девять туристов из Китая. Власти Иркутской области известили генеральное консульство КНР о случившемся.

Установлено, что водитель автомобиля УАЗ выехал с базы отдыха в поселке Хужир Ольхонского района с туристами на экскурсию в сторону мыса Хобой по льду озера Байкал. Во время движения автомобиль провалился под лед, учточнили в ведомстве.

По факту гибели двух и более людей следственные органы возбудили уголовное дело. Ледовая переправа на Ольхон сейчас закрыта, выезд на лед строго запрещен. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

#Китай #Туристы #Байкал #Трагедия #СК РФ #МЧС России #Ольхон
