МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Польская шорт-трекистка Селье едва не лишилась глаза на Олимпиаде

Во время четвертьфинального забега лезвие конька соперницы рассекло лицо польской спортсменки.
Ян Брацкий 21-02-2026 00:07
© Фото: Marijan Murat dpa Global Look Press

Польская шорт-трекистка Камила Селье едва не лишилась глаза во время забега на 1500 метров на Олимпийских играх в Италии. Опасный инцидент произошел во время четвертьфинальных стартов. На одном из виражей Селье получила удар в лицо коньком от американской спортсменки Кристен Сантос-Грисвольд. Лезвие конька рассекло польке лицо, она упала без сознания.

Спортсменку оперативно погрузили на носилки и унесли со льда. Пострадала также итальянка Арианна Фонтана, бежавшая следом за пострадавшей и также угодившая в завал. О тяжести ее травм не сообщается. В результате ЧП американка получила дисквалификацию, пишет «Чемпионат».

Напомним, зимние Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. Спортсменам предстоит разыграть 116 комплектов наград. На Играх выступают 13 атлетов из России, которые борются за награды в семи видах спорта.

А накануне российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл первую олимпийскую медаль для нашей сборной. Ею оказалось серебро в спринте. Филиппов стал обладателем одной из первых наград в этой новой олимпийской дисциплине. Усилия спортсмена оценили в МОК и пригласили россиянина на церемонию закрытия Игр, которая состоится 23 февраля в Вероне.

#Спорт #Олимпийские игры #ЧП #МОК #Шорт-трек #Камила Селье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 