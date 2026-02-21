Польская шорт-трекистка Селье едва не лишилась глаза на Олимпиаде

Польская шорт-трекистка Камила Селье едва не лишилась глаза во время забега на 1500 метров на Олимпийских играх в Италии. Опасный инцидент произошел во время четвертьфинальных стартов. На одном из виражей Селье получила удар в лицо коньком от американской спортсменки Кристен Сантос-Грисвольд. Лезвие конька рассекло польке лицо, она упала без сознания.

Спортсменку оперативно погрузили на носилки и унесли со льда. Пострадала также итальянка Арианна Фонтана, бежавшая следом за пострадавшей и также угодившая в завал. О тяжести ее травм не сообщается. В результате ЧП американка получила дисквалификацию, пишет «Чемпионат».

Напомним, зимние Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. Спортсменам предстоит разыграть 116 комплектов наград. На Играх выступают 13 атлетов из России, которые борются за награды в семи видах спорта.

А накануне российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл первую олимпийскую медаль для нашей сборной. Ею оказалось серебро в спринте. Филиппов стал обладателем одной из первых наград в этой новой олимпийской дисциплине. Усилия спортсмена оценили в МОК и пригласили россиянина на церемонию закрытия Игр, которая состоится 23 февраля в Вероне.