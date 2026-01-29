Эксперт РАН рассказала о возможных ответных мерах Ирана на агрессию США

На данный момент вероятность ударов США по Ирану решением американского президента Дональда Трампа очень высока. Об этом рассказала «Звезде» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Ирина Федорова.

«Трамп, возможно, будет показывать свою жесткость в отношении Ирана. На то, что он не идет сейчас на полные уступки США. Я имею в виду прекращение обогащения полностью урана на его территории, вывоз запасов обогащенного урана, снижение радиуса действия ракет до 300 километров», - сказала Федорова.

Тем не менее, по ее словам, у Ирана есть что противопоставить США. Эксперт напомнила, что во время 12-дневной войны определенный класс иранских ракет достиг Израиля, чей купол не смог полностью защитить свою территорию.

«Иран обещает ударить по базам США в регионе. Такая возможность у него тоже есть. То есть его ракеты, которые несут конвенциальное оружие, долетают до этих баз и часть из них может попасть в цель, несмотря на защиту, работу ПВО, и серьезным образом нанести ущерб базам Соединенных Штатов в регионе», - объяснила Федорова.

Она добавила, что достаточно объемной и четкой целью для иранских ракет являются также авианосцы США, а вероятность попадания по ним очень велика.

Кроме того, в ответ на действия США Иран может перекрыть Ормузский пролив, по которому осуществляется экспорт большого количества нефти. Также возможен сценарий его минирования, отметила эксперт.

«У Ирана есть так называемый москитный флот. Это небольшие катера, которые показали свою эффективность во время предыдущих обострений ситуации в Персидском заливе. То есть они тоже могут наносить ущерб морским объектам Соединенных Штатов. И беспилотные морские аппараты, которые тоже могут быть применены Ираном», - сказала Федорова.

Эксперт также считает, что после слов американского президента Иран готов применить все возможные силы и средства, чтобы обеспечить защиту руководства страны.

Ранее дипломат объяснил действия главы Белого дома Дональда Трампа в Иране психологическим давлением. По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Виктора Мизина, Вашингтон вряд ли решится нанести удар по Исламской Республике.