Синоптик рассказал о погоде в Москве 23 февраля

В праздничный день, 23 февраля, москвичей ожидает облачная погода, местами также может идти снег. Однако температура воздуха будет близка к нулевой отметке, в дневные часы будет от нуля до минус двух градусов. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист в центре погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В праздничный день, 23 февраля, погода будет облачной и местами будет идти снег. Возможно, прибавится от двух до четырех сантиметров снежного покрова. А температура воздуха совсем близка к нулевой отметке, в дневные часы будет от нуля или минус двух. На дорогах и тротуарах будет гололедица», - начал специалист.

Он также рассказал, что сегодня, 20 февраля, в столице местами еще возможен небольшой снег. Так проявляет себя ушедший на север активный Балканский циклон «Валли». Однако днем уже в пределах минус 6-7 градусов.

«В выходные в ночные часы осадки прекратятся, а днем их не ожидается. Сквозь облака будет проглядывать солнце, которое прогреет воздух до минус двух-четырех градусов. Ночь на воскресенье будет сухое, а вот днем регион почувствует приближение атмосферного вихря с Запада. На этот раз он родом из Атлантики и гораздо менее эффективный, чем предыдущий», - рассказал Леус.

Ведущий специалист в центре погоды «Фобос» отметил, что в предстоящие выходные небо покроют облака. Кроме этого, местами возможен снег.

Однако вместе с осадками в регион приду и более теплые воздушные массы. Днем в воскресенье будет минус один - три, а это уже на два-три градуса выше климатической нормы.

На Центральную Россию обрушился мощный снегопад, который уже назвали метелью века. Его принес Балканский циклон «Валли». Высота снежного покрова в Москве даже стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений в столице.

После столицы циклон двинется в Санкт-Петербург, Ярославль и Нижний Новгород. Но и в Москве оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать.