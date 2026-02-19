Метель века: как центральная Россия справляется с обрушившимся циклоном «Валли»

На центральную Россию обрушился мощный снегопад, который уже назвали метелью века. Его принес Балканский циклон «Валли».

Видимость на дорогах существенно упала, а дворники на машинах не справляются, так что пробки начались даже на выезде из собственного ЖК. У остановок огромные очереди на автобусы, чтобы добраться до метро люди пробираются сквозь метель, а машины буксуют в снежной каше.

В Строгино из-за непогоды с утра встали трамваи. Расстояние не маленькое и людям пришлось идти пешком. На МКАДе видимость нулевая, а фуры попросту не могут сдвинуться с места.

На Днепропетровской улице обвалилась крыша катка. Со слов очевидцев, конструкция могла не выдержать тяжелый снег. Мощный снегопад в Подмосковье начался около двух ночи, а к утру уже шел в центральных районах города.

Циклон «Валли» пришел к нам со стороны Болгарии и готов побить несколько рекордов. Этот снегопад уже вошел в топ-чеытре самых сильных за всю историю наблюдений в стране. Опережают лишь показания за 1981 год, тогда выпало почти 22 миллиметра осадков, в 2018 – почти 24 с половиной миллиметра. Самый большой показатель в 1966, тогда выпало 35 с половиной миллиметров осадков.

Порывы ветра достигают до 15-17 метров в секунду. На МКАД и в Новой Москве вывели тягачи и тяжелые автокраны для дежурства на спусках и подъемах для помощи водителям. По данным столичного ЦОДД, пробки на дорогах обещают до 9 баллов. Средняя скорость движения в городе около 25 км/ч.

Для обеспечения стабильных перевозок московская железная дорога круглосуточно очищает путевую инфраструктуру. Ночью на линии вывели 82 единицы спецтехники и почти 2,5 тысячи железнодорожников.

После Москвы циклон двинется в Санкт-Петербург, Ярославль и Нижний Новгород. Но и в Москве оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать.

Погода внесла свои коррективы в работу практически всех воздушных гаваней европейской части России и в особенности Москвы. В столице перенесено и задержано около 140 рейсов, 18 из них в Шереметьево. Пяти самолетам пришлось уходить на запасные аэродромы.

Не сильное отклонение от графика удалось обеспечить благодаря эффективной уборке снега со взлето-посадочных полос аэропорта. Аэродромная служба в период с полуночи до 12 часов провела очистку взлетно-посадочных полос 20 раз.

Изменения в расписании наблюдались и во Внуково, где задержался прилет 13 рейсов и вылет 17. Не смогли улететь пассажиры не только в российские города, но и в зарубежные. В том числе в Дубай, Анкару, Стамбул и Фергану. Из-за пробок на дорогах представители столичных аэропортов предупредили пассажиров о необходимости спланировать поездку заранее. Впрочем, даже работа аэроэкспрессов оказалась нестабильной. Несколько составов, которые следовали в Домодедово, задерживались из-за метели века.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал «Звезде», что оттепелей, которые были в Москве 13-14 февраля, вероятно, в этом месяце уже не будет. До конца февраля сохранится умеренно морозная погода со снегом.