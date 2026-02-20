МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уклонистов за $10 тыс. обещали вывезти с Украины в футбольной команде

Организаторы схемы предлагали довезти желающих до границы и проинструктировать о поведении на КПП.
Владимир Рубанов 20-02-2026 17:01
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Киеве полицейские раскрыли план, по которому мужчины призывного возраста собирались покинуть страну под видом футболистов. Об этом сообщило Главное управление полиции города. Конкретная футбольная команда, вовлеченная в схему, не названа.

Как сообщается, 26-летний житель Киева организовал возможность легального пересечения границы для тех, кто хотел избежать мобилизации в ВСУ. За свои услуги он просил 10 тысяч долларов и обещал помочь с трудоустройством в футбольную команду за 10 дней. В услуги также входила доставка до пограничного пункта и инструктаж о том, как вести себя на контрольно-пропускном пункте.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Власти неоднократно ее продлевали. Из-за острой нехватки людей в армии сотрудники ТЦК (местных военкоматов) усиливают рейды в общественных местах. Мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, иногда рискуя своей жизнью.

В социальных сетях часто появляются видео, на которых показаны случаи силовой мобилизации и конфликты граждан с представителями ТЦК. В конце января Владимир Зеленский впервые публично затронул проблему так называемой бусификации на встрече с новым министром обороны Михаилом Федоровым. До этого в Киеве отвергали такие сообщения как российскую дезинформацию или фейки.

