Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления на Олимпиаде

Петросян заняла шестое место по итогам турнира.
Дарья Ситникова 20-02-2026 15:47
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Global Look Press

Трехкратную чемпионку России по фигурному катанию Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе», - сказал собеседник агентства.

В ночь на 20 февраля завершилась произвольная программа фигуристок. По итогам Петросян заняла шестое место.

Судьи оценили выступление россиянки в 141,64 балла, ее прокат омрачило досадное падение. Девушка не смогла докрутить тулуп в четыре оборота и упала при приземлении.

Остальные элементы Петросян откатала блестяще. Ее вращения и дорожку шагов оценили наивысшим уровнем сложности.

Сегодня стало известно, что российскую фигуристку пригласили на показательные выступления Олимпийских игр в Милане. В этот список 18-летняя Аделия попала по решению организаторов.

