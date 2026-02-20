МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Кроме нее, в списке приглашенных - Алиса Лю, Каори Сакамото и Ами Накаи, получившие по итогам личного турнира золото, серебро и бронзу.
Сергей Дьячкин 20-02-2026 11:24
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Трехкратную чемпионку России по фигурному катанию Аделию Петросян пригласили на показательные выступления Олимпийских игр в Милане, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

В список 18-летняя фигуристка попала по решению организаторов. Также в него вошли американка Алиса Лю, получившая золото личного турнира, и две японки - Каори Сакамото, получившая серебро, и Ами Накаи, взявшая бронзу. Показательные выступления на Олимпиаде пройдут 21 февраля.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. Девушки-одиночницы представляли свои произвольные программы. Выступление россиянки судьи оценили в 141,64 балла. Прокат Петросян омрачило досадное падение. Девушка не смогла докрутить тулуп в четыре оборота и упала при приземлении. Остальные элементы Петросян откатала блестяще. Ее вращения и дорожку шагов оценили наивысшим уровнем сложности.

Мастер спорта по фигурному катанию и спортивная журналистка Эмма Гаджиева объяснила «Звезде», что Петросян - единственная фигуристка на Олимпийских играх, которая заявила в произвольной программе элементы категории ультра-си. Она единственная, кто прыгала прыжок в четыре оборота. Эксперт напомнила, что прыжок подобного уровня сложности в фигурном катании считается мужским. Девушки редко прыгают его. Для Петросян Олимпийские игры в Италии стали первым серьезным международным стартом, поэтому отчаиваться из-за отсутствия медали на соревнованиях не стоит, полагает Гаджиева.

#Спорт #фигурное катание #Олимпийские игры #Милан #показательные выступления #Аделия Петросян #Олимпиада-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 