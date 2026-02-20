Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Трехкратную чемпионку России по фигурному катанию Аделию Петросян пригласили на показательные выступления Олимпийских игр в Милане, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

В список 18-летняя фигуристка попала по решению организаторов. Также в него вошли американка Алиса Лю, получившая золото личного турнира, и две японки - Каори Сакамото, получившая серебро, и Ами Накаи, взявшая бронзу. Показательные выступления на Олимпиаде пройдут 21 февраля.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. Девушки-одиночницы представляли свои произвольные программы. Выступление россиянки судьи оценили в 141,64 балла. Прокат Петросян омрачило досадное падение. Девушка не смогла докрутить тулуп в четыре оборота и упала при приземлении. Остальные элементы Петросян откатала блестяще. Ее вращения и дорожку шагов оценили наивысшим уровнем сложности.

Мастер спорта по фигурному катанию и спортивная журналистка Эмма Гаджиева объяснила «Звезде», что Петросян - единственная фигуристка на Олимпийских играх, которая заявила в произвольной программе элементы категории ультра-си. Она единственная, кто прыгала прыжок в четыре оборота. Эксперт напомнила, что прыжок подобного уровня сложности в фигурном катании считается мужским. Девушки редко прыгают его. Для Петросян Олимпийские игры в Италии стали первым серьезным международным стартом, поэтому отчаиваться из-за отсутствия медали на соревнованиях не стоит, полагает Гаджиева.