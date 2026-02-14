Российский фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он превзошел главного фаворита Илью Малинина (США), который финишировал лишь восьмым.

Произвольную программу Гуменник исполнил блестяще: заявил и чисто выполнил пять четверных прыжков, набрав за прокат 184,49 балла (техника 103,84, компоненты 80,65). По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Это лучшее достижение для российских одиночников на Олимпиадах со времен серебра Евгения Плющенко в Ванкувере-2010.

Малинин, прозванный «королем прыжков» провалил произвольную: два падения, сорванные элементы, в том числе попытка четверного акселя. Всего 264,49 балла в сумме. Он уступил Гуменнику две позиции.

Гуменник стартовал с 12-го места после короткой программы (86,72 балла), но поднялся на шесть позиций благодаря чистоте и сложности. Малинин лидировал после короткой (108,16 балла), но драматически потерял все шансы в произвольной.

Золото сенсационно завоевал казахстанец Михаил Шайдоров (291,58 балла) - первая олимпийская медаль высшей пробы в истории Казахстана в фигурном катании. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06), бронза у его соотечественника Шуна Сато (274,90).