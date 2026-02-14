МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российский фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Золото сенсационно занял спортсмен из Казахстана.
Дима Иванов 14-02-2026 07:58
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он превзошел главного фаворита Илью Малинина (США), который финишировал лишь восьмым.

Произвольную программу Гуменник исполнил блестяще: заявил и чисто выполнил пять четверных прыжков, набрав за прокат 184,49 балла (техника 103,84, компоненты 80,65). По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Это лучшее достижение для российских одиночников на Олимпиадах со времен серебра Евгения Плющенко в Ванкувере-2010.

Малинин, прозванный «королем прыжков» провалил произвольную: два падения, сорванные элементы, в том числе попытка четверного акселя. Всего 264,49 балла в сумме. Он уступил Гуменнику две позиции.

Гуменник стартовал с 12-го места после короткой программы (86,72 балла), но поднялся на шесть позиций благодаря чистоте и сложности. Малинин лидировал после короткой (108,16 балла), но драматически потерял все шансы в произвольной.

Золото сенсационно завоевал казахстанец Михаил Шайдоров (291,58 балла) - первая олимпийская медаль высшей пробы в истории Казахстана в фигурном катании. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06), бронза у его соотечественника Шуна Сато (274,90).

#Спорт #фигуристы #Олимпиада-2026 #Петр Гуменник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 