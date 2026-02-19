Комментатор ОИ объяснил, почему Филиппову было непросто в финале

Комментатор лыжных гонок на Олимпийских играх 2026 Вадим Спицын поздравил всех жителей страны с первой российской медалью на соревнованиях в Италии. Он также рассказал «Звезде» о непростом финальном забеге ски-альпинистов.

«Я рад поздравить всех вас с первой российской медалью на зимней Олимпиаде в Италии», - начал Спицын.

Он также рассказал, что ски-альпинист Никита Филиппов приехал с Камчатки. На соревнованиях участник выступил в статусе одного из лидеров этого нового Олимпийского вида спорта.

Финальный забег складывался не просто: на первой подъемной части спортсмен даже отставал. Но затем он прибавил, безошибочно прошел все транзитные зоны и финишным рывком завоевал серебряную медаль.

«В борьбе с сильнейшими спортсменами мира Никита подтвердил свой высокий статус и порадовал всех нас серебряной наградой», - добавил комментатор лыжных гонок на Олимпиаде.

Напомним, Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх. В финале он показал результат 2 минуты 35,5 секунды. Это первая награда для наших спортсменов на этой Олимпиаде.

Тренер сборной России по ски-альпинизму Андрей Романов рассказал «Звезде», что Филиппов - самый молодой участник в этом году по этому виду спорта на Олимпийских играх. Благодаря своей целеустремленности уже в 23 года он смог завоевать медаль.