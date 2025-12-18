Дезертирство в ВСУ приобретает массовый характер, каждый месяц самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек. Об этом рассказал глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек», - сказал он на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

Глава Генштаба ВС РФ отметил, что на Украине возбуждено около 160 тысяч уголовных дел о дезертирстве.

Герасимов указал, что несмотря на это европейские кукловоды киевского режима сохраняют курс на эскалацию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что вовлеченность западных сил в противостояние с Россией на Украине несет глобальные риски.

Ранее верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин говорил о высоком проценте дезертирства в рядах ВСУ. Он отметил, что в украинской армии растет разрыв между потерями и пополнением.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.