МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине каждый месяц самовольно оставляют место службы до 30 000 боевиков

По словам главы Генштаба ВС РФ, на Украине возбуждено около 160 тысяч уголовных дел о дезертирстве.
18-12-2025 17:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дезертирство в ВСУ приобретает массовый характер, каждый месяц самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек. Об этом рассказал глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек», - сказал он на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

Глава Генштаба ВС РФ отметил, что на Украине возбуждено около 160 тысяч уголовных дел о дезертирстве.

Герасимов указал, что несмотря на это европейские кукловоды киевского режима сохраняют курс на эскалацию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что вовлеченность западных сил в противостояние с Россией на Украине несет глобальные риски.

Ранее верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин говорил о высоком проценте дезертирства в рядах ВСУ. Он отметил, что в украинской армии растет разрыв между потерями и пополнением.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 