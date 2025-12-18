МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
С февраля 2022 года Украину покинули около девяти миллионов человек

Рост числа безвозвратных потерь, деградация экономики, повышение тарифов на услуги ЖКХ, усиление коррупции в органах власти также накладывает свой отпечаток на состояние дел на Украине, отметил Герасимов.
18-12-2025 18:00
© Фото: Volha Shukaila, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Украину с начала проведения спецоперации покинули около девяти миллионов человек. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Простые украинцы все больше разочаровываются в действиях властей из-за ситуации на фронте... Как итог, страну с начала специальной военной операции покинули около девяти миллионов человек», - уточнил он на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

Герасимов отметил, что усиливающаяся коррупция в органах власти, деградация экономики, рост тарифов на услуги ЖКХ и безвозвратные потери также откладывают свой отпечаток. Кроме того, число мобилизуемых в ряды ВСУ ежемесячно снизилось почти в два раза - до 14 тысяч человек. 

Ранее Герасимов сообщил, что дезертирство в ВСУ приобретает массовый характер. Каждый месяц самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#беженцы #валерий герасимов #Генштаб РФ #Украинцы #потери ВСУ
