С февраля 2022 года Украину покинули около девяти миллионов человек

Украину с начала проведения спецоперации покинули около девяти миллионов человек. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Простые украинцы все больше разочаровываются в действиях властей из-за ситуации на фронте... Как итог, страну с начала специальной военной операции покинули около девяти миллионов человек», - уточнил он на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

Герасимов отметил, что усиливающаяся коррупция в органах власти, деградация экономики, рост тарифов на услуги ЖКХ и безвозвратные потери также откладывают свой отпечаток. Кроме того, число мобилизуемых в ряды ВСУ ежемесячно снизилось почти в два раза - до 14 тысяч человек.

Ранее Герасимов сообщил, что дезертирство в ВСУ приобретает массовый характер. Каждый месяц самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.