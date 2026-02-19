Действия и заявления Владимира Зеленского не нуждаются в комментариях и демонстрируют его нежелание достичь мира на Украине. С такой оценкой в интервью телеканалу «Аль-Арабия» выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он оценил выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, просто, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек никакого мира не хочет. Он публично заявил», - сказал Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что официальная Москва не допустит членства Украины в НАТО. Также Лавров потребовал признать волеизъявление народа Донбасса и уважать его выбор быть с Россией. Глава МИД подтвердил готовность Москвы к переговорам с европейскими правительствами, но только если они проявят готовность к конструктивному диалогу.

Ранее Лавров заявил, что у Европы началась истерика. Брюссель требует от России участия в переговорах по украинскому урегулированию. Но при этом власти ЕС даже не пытаются воздействовать на Киев, который принимает ряд законов, запрещающих русский язык и каноническую православную церковь.

Выступая на конференции в Мюнхене глава киевского режима не стеснялся в выражениях. Он критиковал европейцев за отсутствие санкций против ядерной энергетики России. Также Зеленский высказал недовольство участием российских спортсменов в Олимпийских играх. По его словам, русские практически во всех сборных, и у него это вызывает гадкие ощущения. На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Она призвала мир «ловить нациста» Зеленского.