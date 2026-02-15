МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: Европа в истерике требует своего участия в переговорах

Глава МИД России отметил бездействие Европы на фоне принятия Киевом законов, запрещающих русских язык и каноническое православие.
Ян Брацкий 19-02-2026 01:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Коллективная Европа находится в состоянии истерики, требуя от Москвы участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Такую оценку действиям официального Брюсселя дал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России начать переговоры и требуя от всех, чтобы Европа была участницей этих переговоров. О чем разговаривать с европейцами, когда они однозначно говорят, что Украина отстаивает европейские ценности», - сказал министр в интервью «Аль-Арабия».

По мнению главы российской дипломатии, никто в Европе пальцем не пошевелит, чтобы заставить своих киевских подопечных отменить ряд законов. Речь о запрете канонической православной церкви и русского языка во всех сферах жизни, уточнил Лавров.

Межу тем, если Европа не учтет интересов России, то все объединение столкнется с серьезными проблемами в ближайшем будущем. Об этом ранее сообщила газета Berliner Zeitung. Журналисты призвали ЕС отказаться от лоббирования вступления Украины в НАТО, а также прекратить гонку вооружений.

