Мир должен призвать «ловить нациста» Зеленского за его слова о русских в спорте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

"Когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть "ловите нациста", а миллионы правозащитников - выйти на митинги протеста против неонацизма", -подчеркнула дипломат.

Заявление сделано в ответ на слова киевского режима Владимира Зеленского, который выразил недовольство присутствием российских спортсменов в сборных других стран на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

По его словам, русские практически во всех сборных, и у него это вызывает неприятные и гадкие ощущения. Зеленский подчеркнул, что особенно много их в командах Грузии и США.

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет рассмотрит восстановление Олимпийского комитета России весной 2026 года.