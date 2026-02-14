МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова призвала мир «ловить нациста» Зеленского

Глава киевского режима сказал, что ему гадко из-за присутствия русских спортсменов в сборных на Олимпиаде.
Дима Иванов 14-02-2026 14:14
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Мир должен призвать «ловить нациста» Зеленского за его слова о русских в спорте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

"Когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть "ловите нациста", а миллионы правозащитников - выйти на митинги протеста против неонацизма", -подчеркнула дипломат.

Заявление сделано в ответ на слова киевского режима Владимира Зеленского, который выразил недовольство присутствием российских спортсменов в сборных других стран на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

По его словам, русские практически во всех сборных, и у него это вызывает неприятные и гадкие ощущения. Зеленский подчеркнул, что особенно много их в командах Грузии и США.

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет рассмотрит восстановление Олимпийского комитета России весной 2026 года.

#в стране и мире #Мария Захарова #Олимпиада #Владимир Зеленский #Неонацизм
