Гладков: в Белгороде начали принимать заявки на вывоз детей в другие регионы

Жители Белгородской области могут подать заявки на отправку в другие регионы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы», - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что принимаются заявки на временную отправку детей от 11 лет в другие регионы на фоне восстановления поврежденных объектов энергетики. Многодетные семьи, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров также начнут отправлять в другие регионы.

Кроме этого, пункты временного обогрева переводятся на круглосуточный режим работы. Также принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах Белгорода, 24 школах и в некоторых детсадах, поликлиниках и вузах.

Гладков обратил внимание, что платить за коммунальные услуги, которые полагались гражданам, но не были предоставлены, не придется. Со слов главы, в регионе сложилась «крайне сложная ситуация», ставшая серьезным испытанием, на места происшествия уже прибыли дополнительные специалисты.

Предлагаемые меры стали результатом ракетных ударов ВСУ третьего, шестого и седьмого февраля. Они нанесли серьезный урон региону. Еще одну атаку отразили сегодня, восьмого февраля.

Губернатор Белгородской области ранее сообщил, что оказался под ракетным обстрелом со стороны ВСУ во время инспекции объектов инфраструктуры. Гладков вместе с сотрудниками аварийных служб укрылся в безопасном месте.

Вчера, седьмого февраля, в 20:39 губернатор сообщил о ракетной опасности для жителей Белгорода, Белгородского округа, Шебекино и Шебекинского округа. Он призвал население спускаться в подвалы и оставаться там до отмены тревоги. Ракетную опасность отменили в 21:06.