Два человека погибли в результате удара ВСУ по Белгороду

Двое мирных жителей Белгорода погибли после удара ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Согласно имеющейся информации, обстрелу украинских террористов подвергся один из инфраструктурных объектов города, а также не менее пяти жилых многоквартирных домов. В результате атаки погибло двое мужчин - еще пятеро человек получили ранения, двух из них доставили в больницу с предварительным диагнозом «баротравма».

Сообщается также о серьезных повреждениях энергетического сектора. В некоторых районах Белгорода произошло отключение электроэнергии, отопления и водоснабжения. Аварийные и оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий удара.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что жители региона могут подать заявки на временную отправку в другие регионы детей, инвалидов и одиноко проживающих пенсионеров. Кроме этого, пункты временного обогрева переводятся на круглосуточный режим работы.