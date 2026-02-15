МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом продлил на год санкции против России

Это ограничения, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.
Владимир Рубанов 19-02-2026 20:44
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить на один год действие санкций, ранее введенных против России из-за ситуации на Украине. Об этом стало известно из уведомления, опубликованного в Федеральном реестре - официальном сборнике документов американского правительства.

Речь идет о санкциях, которые были наложены администрацией 46-го президента США Джо Байдена в феврале 2022 года, администрацией Трампа - в сентябре 2018 года (во время его первого президентского срока), а также администрацией 44-го президента США Барака Обамы - в марте и декабре 2014 года в связи с событиями в Крыму. В документе отмечается, что Трамп считает необходимым сохранить эти меры в силе до 6 марта 2026 года.

Президент США утверждает, что действия и политика, упомянутые в этих указах, продолжают создавать серьезную угрозу национальной безопасности и внешней политике страны. В связи с этим он объявил о продлении на год режима чрезвычайного положения. Он был введен Байденом в связи с «вредоносной деятельностью» России.

Американские санкции против РФ были введены в марте 2014 года на фоне событий на Украине и присоединения Крыма к Российской Федерации. Под их действие попали российские банки и компании, крупные предприниматели, высокопоставленные чиновники РФ, а также должностные лица бывшего украинского правительства во главе с Виктором Януковичем.

Кроме того, был запрещен экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым, инвестиции на территории полуострова. Потом санкции неоднократно расширялись и продлевались. После начала специальной военной операции России на Украине ограничительные меры были существенно усилены.

Весной 2022 года Россия занимала первое место по количеству введенных против нее санкционных мер, опередив Иран, Сирию и КНДР, подсчитало Bloomberg. Москва рассматривает западные ограничения как незаконные и настаивает на их отмене. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ограничения Запада не достигли своей цели, поскольку Россия играет важную роль в мировом сообществе. Вашингтон продолжает угрожать Москве новыми ограничениями и вводить их.

#Крым #Украина #сша #Дональд Трамп #санкции #продление
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

