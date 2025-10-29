МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экономист: санкции США против нефтяных компаний РФ переоценены

По мнению Игоря Юшкова, ограничения не повлияют на работу российских компаний.
Гоар Хачатурян 2025-10-29 10:05:02
© Фото: hutchison, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Санкции США в отношении российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» переоценены и являются попыткой запугать Россию. На российскую нефтянку это не сильно повлияет, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

«Это не сильно повлияет на Россию, уж тем более не способно изменить внешнюю политику РФ», - сказал он в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на телеканале «Звезда».

Экономист добавил, что такая практика уже была - санкции вводились против двух других российских компаний, но они меньше по объему производства. Они продолжают так же добывать нефть, несмотря за введенные ограничения.

То, что эффект этих санкций преувеличен, показывает и сотрудничество РФ с Индией и Китаем - на эти две страны приходится 90% нефти. И ни одна из них не прекратит закупку российской нефти, для них это стратегически важные отношения.

Напомним, что 22 октября Минфин США включил «Лукойл» и «Роснефть» в новый пакет санкций против России. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в стране.

