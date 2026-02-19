«Шансы были и на золото»: судья оценил результат Филиппова на Олимпиаде

Российское альпинистское сообщество следило за выступлениями серебряного призера Олимпиады-2026 Никиты Филиппова на соревнованиях с 16-17 лет, рассказал в эфире «Звезды» мастер спорта по ски-альпинизму, судья всероссийской категории Андрей Мокринский. По его словам, Никита показал себя как целеустремленный и полностью погруженный в процесс спортсмен.

«Его потенциал был виден. Этот человек имеет инстинкт победителя. Я думаю, что мы его еще не раз увидим на пьедестале, в том числе и с золотом, и с серебром. Он достоин самых высоких наград», - сказал специалист.

Россиянин уступил в финале испанскому спортсмену полторы секунды. Разрыв был визуально минимальный, отметил собеседник «Звезды».

«У него были все шансы и на золотую медаль. В этом виде спорта малейшая ошибка на перестежках, где-то на спуске - и все сразу меняется. Мы это видели и на финалах, и на полуфиналах. Поэтому шансы были и на золото. Достойное достижение. Серебряная медаль такая твердая, ближе к золоту», - сказал Мокринский.

Он выразил надежду, что достижение Никиты даст новый толчок к развитию ски-альпинизма в России. В этом виде спорта специфическое снаряжение - в том числе лыжи, которые имеют симбиоз беговых и горных. Сначала спортсмен бежит вверх, в гору. На перестежках он периодически меняет способ передвижения.

На первой перестежке лыжи крепятся к рюкзаку, и спортсмен бежит на крутых участках бегом. Потом он опять встает на лыжи, а с верхней точки движется как в гигантском слаломе, с максимально возможной скоростью. В России пока этот вид спорта еще недостаточно хорошо знают, отметил специалист.

«Мы тренируемся на горнолыжных склонах. Многие подходят, спрашивают: "А как это вы идете наверх в гору?" Много еще людей, которые ничего не знают. Сегодняшняя победа, я думаю, эту ситуацию очень сильно изменит. И ребята потянутся молодые к этому виду спорта. Я думаю, что потенциал огромный. Вид спорта зрелищный, интересный», - заключил Мокринский.

Ночью на пятницу вечером в Милане представит свою произвольную программу российская фигуристка Аделия Петросян. По итогам короткой она заняла пятое место. Это позволит ей выступить в группе сильнейших.