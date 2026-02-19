«Уникальный парень»: в сборной России поздравили Филиппова с медалью на ОИ

Ски-альпинист Никита Филиппов - самый молодой участник в этом году по этому виду спорту на Олимпийских играх. Благодаря своей целеустремленности уже в 23 года он смог завоевать медаль. Об этом рассказал «Звезде» тренер сборной России по ски-альпинизму Андрей Романов.

Напомним, Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх. В финале он показал результат 2 минуты 35,5 секунды. Это первая награда для наших спортсменов на этой Олимпиаде.

«Никита - уникальный парень. Очень целеустремленный, был нацелен на победу в Олимпиаде. Несколько лет посвятил непрерывным тренировкам. Четко шел к своей цели - к Олимпиаде, несмотря на все ограничения», - рассказал Романов.

Ко всему этому, спортсмен жил в жестких ограничениях питании, сна и многого другого. Он тренировался четко два-три раза в день и летом, и зимой.

По словам тренера сборной России, это величайшее достижение спортсмена. Он также выразил надежду, что Филиппов достигнет того, о чем мечтал на следующей Олимпиаде.

Атлета поздравили и в Минспорте России. Там отметили, что стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине - по-настоящему легендарно. Напомним, что ски-альпинизм впервые присутствует среди спортивных дисциплин на Олимпийских играх.