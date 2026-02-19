Ски-альпинист Филиппов поборется за золото Олимпиады в финале спринта

Российский ски-альпинист Никита Филиппов вышел в финал спринта на Олимпийских играх 2026 года. Соревнования проходят в итальянском Бормио.

В полуфинале Филиппов занял второе место. В финал попадают два лучших спортсмена по результатам забега и еще два - по итогам двух полуфинальных гонок. Решающая гонка состоится в четверг. Старт запланирован на 16.15 по московскому времени.

Никите Филиппову 23 года. На чемпионате мира 2025 года он показал седьмой результат в вертикальной гонке и 25-й - в спринте. В январе этого года он завоевал три медали на этапах Кубка мира во Франции и Испании, что стало его первыми наградами на соревнованиях такого уровня.

Ски-альпинизм дебютирует на Олимпийских играх. Филиппов - единственный российский спортсмен, который смог отобраться на Олимпиаду в этом виде спорта. 21 февраля ему предстоит выступить в смешанной эстафете.

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят XXV зимние Олимпийские игры. В состязаниях участвуют спортсмены из 90 государств. Российские и белорусские атлеты выступают под нейтральным флагом. От нашей страны на ОИ поехали 13 спортсменов.