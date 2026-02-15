МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Галузин ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров по Украине

Диалог России, Украины и США будет продолжен.
Виктория Бокий 19-02-2026 14:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что дата нового раунда переговоров России, Украины и США еще не определена. Также неизвестно и место их проведения.

Галузин подчеркнул, что диалог будет продолжен. На вопрос о том, говорит ли о сближении позиций выбор в качестве площадки для встречи трех стран европейский город, заместитель главы МИД РФ ответил, что главное - не географическое расположение площадки для переговоров, а их «субстанция».

Кроме того, был сделан ряд других заявлений. Так, Михаил Галузин выразил удовлетворение тем, что диалог по урегулированию украинского кризиса приобрел такую динамику. Подтверждение этому - количество уже прошедших переговоров, которые состоялись почти друг за другом.

«Посмотрите, в 20-х числах января, 4-5 февраля, 17-18 февраля - вот практически подряд три раунда. Как это оценивать? Вот она - фактура. <...> В этом смысле я, как дипломат, испытываю чувство удовлетворения тем, что диалог по такой теме, как политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, приобрел такую хорошую динамику», - отметил российский дипломат.

Беседуя с журналистами, дипломат добавил, что «дух Анкориджа» на переговорах в Женеве жив. Ранее в Кремле пояснили, что этот термин обозначает достигнутые на переговорах 15 августа 2025 года договоренности, которые смогут вывести Россию и Украину на прорыв в урегулировании конфликта.

Напомним, в течение двух дней, 17 и 18 февраля, в Швейцарии проходили переговоры России, Украины и США. Встреча прошла в закрытом формате. Сегодня российская делегация вернулась в Москву.

Накануне помощник президента России и глава делегации РФ на саммите в Женеве Владимир Мединский назвал прошедшие переговоры тяжелыми, но деловыми. По его словам, следующая встреча состоится в ближайшее время.

#Россия #Украина #сша #переговоры #Женева #Михаил Галузин #новый раунд переговоров
