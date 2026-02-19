Российская делегация вернулась в Москву после двухдневных переговоров в Женеве по урегулированию украинского кризиса. Трехсторонние переговоры проходили 17 и 18 февраля.

Группу российских переговорщиков возглавил помощник президента Владимир Мединский. Американскую сторону представляли спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов), секретарь СНБО Рустем Умеров и прочие официальные лица.

Российская делегация высоко оценила усилия швейцарской стороны по организации переговоров. В целом, диалог выдался тяжелым, но деловым. Об этом ранее сообщил Владимир Мединский. Переговоры проходили в закрытом формате оба дня и носили не только трехсторонний, но и двусторонний характер.

По словам главы российской делегации, следующая встреча сторон состоится в ближайшее время. При первой возможности представители российской делегации доложат президенту Владимиру Путину об основных итогах поездки в Женеву и достигнутых договоренностях.

* Кирилл Буданов - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.