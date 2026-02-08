МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле объяснили, что такое «дух Анкориджа»

Кремль в настоящий момент не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в Анкоридже.
Игнат Далакян 09-02-2026 13:09
© Фото: White House, Keystone Press Agency, Global Look Press

Достигнутые на переговорах в Анкоридже договоренности - краеугольные, однако именно они смогут вывести Россию и Украину на прорыв в урегулировании конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина Уиткоффа», - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, что собой представляет «дух Анкориджа».

Песков добавил, что как раз после этого и назрела необходимость провести встречу на высшем уровне. Он отметил, что Кремль в настоящий момент не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, которые были достигнуты на переговорах в Анкоридже, разговоры необходимо вести в закрытом режиме.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты не готовы на собственные предложения по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы МИД России, если «по-мужски» подходить к вопросу урегулирования конфликта на Украине, то он уже должен быть решен.

#Украина #Саммит #Дмитрий Песков #анкоридж #мирное урегулирование
