Власти Словакии заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Словакия готова восстановить прямое авиационное сообщение с Россией, как только европейские санкции будут сняты. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства транспорта республики Петра Полячикова.

«Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными (зарегистрированными в РФ - прим. ред) авиаперевозчиками или воздушными судами», - отметила она в беседе с «Известиями».

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году власти 37-ми стран закрыли для российских авиаперевозчиков свое небо. Среди них все страны Евросоюза, США, Канада, Япония, Южная Корея и Великобритания. Что касается Словакии, то Москва долгое время входила в топ-5 наиболее востребованных направлений. Рейсы из Братиславы прилетали в российскую столицу ежедневно. Росла и доля словацких туристов.

В начале февраля Росавиация сообщила о готовности возобновить прямые рейсы в США. Глава ведомства Дмитрий Ядров также напомнил, что первыми ограничения на авиасообщение между странами ввела не российская сторона. Он также подчеркнул, что если прямые перелеты будут восстановлены, то авиакомпаниям из США предоставят комфортные условия.

Ранее российский Минтранс заявил о рассмотрении возможности привлечь авиакомпании из дружественных стран для выполнения полетов между нашей страной и Бразилией с правами пятой свободы воздуха. Такое право дает возможность авиаперевозчикам летать между двумя странами с условием, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Возобновление рейсов силами российских авиакомпаний на данный момент невозможно. В парке воздушных судов нет самолетов, способных выполнить прямой рейс до Бразилии.