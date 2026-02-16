МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Словакии заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Ранее Москва входила в топ-5 направлений для словацких туристов, самолеты из Братиславы прилетали в российскую столицу ежедневно.
Ян Брацкий 16-02-2026 01:29
© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress

Словакия готова восстановить прямое авиационное сообщение с Россией, как только европейские санкции будут сняты. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства транспорта республики Петра Полячикова.

«Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными (зарегистрированными в РФ - прим. ред) авиаперевозчиками или воздушными судами», - отметила она в беседе с «Известиями».

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году власти 37-ми стран закрыли для российских авиаперевозчиков свое небо. Среди них все страны Евросоюза, США, Канада, Япония, Южная Корея и Великобритания. Что касается Словакии, то Москва долгое время входила в топ-5 наиболее востребованных направлений. Рейсы из Братиславы прилетали в российскую столицу ежедневно. Росла и доля словацких туристов. 

В начале февраля Росавиация сообщила о готовности возобновить прямые рейсы в США. Глава ведомства Дмитрий Ядров также напомнил, что первыми ограничения на авиасообщение между странами ввела не российская сторона. Он также подчеркнул, что если прямые перелеты будут восстановлены, то авиакомпаниям из США предоставят комфортные условия.

Ранее российский Минтранс заявил о рассмотрении возможности привлечь авиакомпании из дружественных стран для выполнения полетов между нашей страной и Бразилией с правами пятой свободы воздуха. Такое право дает возможность авиаперевозчикам летать между двумя странами с условием, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Возобновление рейсов силами российских авиакомпаний на данный момент невозможно. В парке воздушных судов нет самолетов, способных выполнить прямой рейс до Бразилии.

#авиация #Россия #в стране и мире #ЕС #санкции #туризм #словакия #авиасообщение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 