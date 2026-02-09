МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Росавиации заявили, что готовы возобновить прямые рейсы с США

В ведомстве напомнили, что изначально ограничения на полеты устанавливала не российская сторона.
Глеб Владовский 09-02-2026 16:28
© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress

Росавиация готова возобновить прямые рейсы в США. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Он также напомнил, что первыми ограничения на авиасообщения между странами ввела не российская сторона.

«Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. При возобновлении авиасообщения мы должны руководствоваться снятием ограничений», - приводит его слова телеканал 360.ru.

Ядров также подчеркнул, что если прямое авиасообщение будет восстановлено, то авиакомпаниям из США предоставят комфортные условия. Это избавит от необходимости облетать Европу.

Ранее в Минтрансе заявили, что Россия предложила Бразилии возобновить прямые авиаперелеты. Кроме этого, в нашей стране готовы создать максимально комфортные условия для организаций.

#Россия #в стране и мире #сша #росавиация #прямые рейсы
