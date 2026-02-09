В Росавиации заявили, что готовы возобновить прямые рейсы с США

Росавиация готова возобновить прямые рейсы в США. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Он также напомнил, что первыми ограничения на авиасообщения между странами ввела не российская сторона.

«Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. При возобновлении авиасообщения мы должны руководствоваться снятием ограничений», - приводит его слова телеканал 360.ru.

Ядров также подчеркнул, что если прямое авиасообщение будет восстановлено, то авиакомпаниям из США предоставят комфортные условия. Это избавит от необходимости облетать Европу.

Ранее в Минтрансе заявили, что Россия предложила Бразилии возобновить прямые авиаперелеты. Кроме этого, в нашей стране готовы создать максимально комфортные условия для организаций.