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В России могут открыть прямое авиасообщение с Бразилией

Минтранс РФ готов проработать соответствующие разрешения, если от бразильских авиакомпаний поступит предложение открыть прямое сообщение.
Виктория Бокий 2025-02-07 04:52:52
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Минтранс РФ рассматривает возможность привлечь авиакомпании из дружественных стран выполнять полеты между Россией и Бразилией с правами пятой свободы воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Такое право дает возможность авиаперевозчикам летать между двумя странами с условием, если перелет начинается или заканчивается в своей стране.

Однако возобновление рейсов между РФ и Бразилией силами российских авиакомпаний на данный момент невозможно. По данным Минтранса, это связано с тем, что в парке воздушных судов нет таких самолетов, способных выполнить прямой рейс до Бразилии.

В случае поступления предложений от бразильских авиакомпаний открыть прямое сообщение с РФ, Минтранс готов приступить к разработке соответствующих разрешений.

#Россия #Самолет #Бразилия #авиасообщение #минтранс рф
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