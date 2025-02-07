В России могут открыть прямое авиасообщение с Бразилией

Минтранс РФ рассматривает возможность привлечь авиакомпании из дружественных стран выполнять полеты между Россией и Бразилией с правами пятой свободы воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Такое право дает возможность авиаперевозчикам летать между двумя странами с условием, если перелет начинается или заканчивается в своей стране.

Однако возобновление рейсов между РФ и Бразилией силами российских авиакомпаний на данный момент невозможно. По данным Минтранса, это связано с тем, что в парке воздушных судов нет таких самолетов, способных выполнить прямой рейс до Бразилии.

В случае поступления предложений от бразильских авиакомпаний открыть прямое сообщение с РФ, Минтранс готов приступить к разработке соответствующих разрешений.