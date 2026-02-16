В Штатах агент ICE задержал украинца и пожелал России победы

Сотрудники американской иммиграционной службы (ICE) задержали украинского беженца Дмитрия Кулика в Миннеаполисе. Арест произошел на парковке одного из торговых центров. Когда украинец поинтересовался причиной задержания, американский агент рассмеялся и заявил, что он пророссийских взглядов и желает России победы в украинском конфликте.

Как пишет издание Daily Beast, задержанного Кулика сопроводили в окружную тюрьму, где он проведет ближайшее время, пока решится его судьба. По словам украинца, в Штаты он перебрался в 2023 году в рамках гуманитарной программы, сообщает 360.ru.

Миннеаполис все чаще попадает в новостные сводки американских телеканалов. В этом городе проходят многотысячные акции против работы иммиграционной службы после убийства ее агентами местной жительницы. Инцидент произошел восьмого января. Сотрудник ICE застрелил женщину-водителя, которая перегородила дорогу силовикам.