В Штатах агент ICE задержал украинца и пожелал России победы

Украинец приехал в США в конце 2023 года по гуманитарной программе, а сейчас срок его пребывания в стране истек.
Ян Брацкий 16-02-2026 02:06
© Фото: Michael Nigro, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сотрудники американской иммиграционной службы (ICE) задержали украинского беженца Дмитрия Кулика в Миннеаполисе. Арест произошел на парковке одного из торговых центров. Когда украинец поинтересовался причиной задержания, американский агент рассмеялся и заявил, что он пророссийских взглядов и желает России победы в украинском конфликте.

Как пишет издание Daily Beast, задержанного Кулика сопроводили в окружную тюрьму, где он проведет ближайшее время, пока решится его судьба. По словам украинца, в Штаты он перебрался в 2023 году в рамках гуманитарной программы, сообщает 360.ru.

Миннеаполис все чаще попадает в новостные сводки американских телеканалов. В этом городе проходят многотысячные акции против работы иммиграционной службы после убийства ее агентами местной жительницы. Инцидент произошел восьмого января. Сотрудник ICE застрелил женщину-водителя, которая перегородила дорогу силовикам.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Миннеаполис #ICE
