В США допустили ввод войск или Нацгвардии в Миннеаполис

Власти могут ввести в Миннеаполис войска или Нацгвардию в связи с накалившейся из-за беспорядков ситуации. Об этом сообщает RT.

Журналист Бен Суонн даже предположил, что дело может дойти до столкновений между местной Нацгвардией и правительственными войсками, которые отправятся в город по приказу главы Белого дома Дональда Трампа.

Кроме того, по его словам, решающим фактором может стать погода. Большую часть США, в том числе, Миннеаполис в ближайшее время накроют обильные осадки в виде снега. Ударившие ранее морозы не отпугнули протестующих, но снежная буря - это совсем другое дело, заявил Суонн.

Напомним, протестные акции в Миннеаполисе возобновились после нового убийства в ходе перестрелки с участием федерального агента ICE (Иммиграционной таможенной службы).

Ранее американист Малек Дудаков в беседе со «Звездой» рассказал о расколе в команде Трампа из-за миграционной политики на фоне беспорядков в Миннесоте.