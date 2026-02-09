Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разгоревшийся вокруг обнародованных материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна скандал обнажил истинное лицо коллективного Запада. По словам министра иностранных дел, зарубежные элиты в очередной раз наглядно продемонстрировали, какие именно люди пытаются управлять миром.

«Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад и которое называется глубинное даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром», - пояснил дипломат.

Как объяснил глава МИД, «нормальные люди» не нуждаются в пояснении, что скандал вокруг «файлов Эпштейна» носит сатанинский* характер. По его словам, подобные вещи находятся ниже человеческого понимания.

Ранее о своей непричастности к деятельности бизнесмена-педофила заявил духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо. Пресс-служба «Его Святейшества» отвергла любые встречи или контакты гуру с Эпштейном.

*Деятельность «Международного движения сатанизм» признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.