Лавров заявил об обнажившемся лице коллективного Запада из-за дела Эпштейна

По словам главы российского МИД, скандал вокруг этого дела носит «сатанинский»* характер.
Тимур Юсупов 09-02-2026 00:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разгоревшийся вокруг обнародованных материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна скандал обнажил истинное лицо коллективного Запада. По словам министра иностранных дел, зарубежные элиты в очередной раз наглядно продемонстрировали, какие именно люди пытаются управлять миром.

«Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад и которое называется глубинное даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром», - пояснил дипломат.

Как объяснил глава МИД, «нормальные люди» не нуждаются в пояснении, что скандал вокруг «файлов Эпштейна» носит сатанинский* характер. По его словам, подобные вещи находятся ниже человеческого понимания.

Ранее о своей непричастности к деятельности бизнесмена-педофила заявил духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо. Пресс-служба «Его Святейшества» отвергла любые встречи или контакты гуру с Эпштейном.

*Деятельность «Международного движения сатанизм» признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

