Бывший посол Великобритании в США и экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон выходит из состава Палаты лордов из-за предоставления конфиденциальных данных британских властей финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом заявил спикер верхней палаты британского парламента лорд-спикер Майкл Форсайт.

«Секретарь Палаты лордов получил уведомление от лорда Мандельсона о его намерении покинуть Палату с 4 февраля», - сообщил он.

Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале прошлого года. В сентябре его отправили в отставку после того, как вскрылись новые детали его дружбы с Эпштейном.

В документах Минюста США есть информация, что он в 2009 году якобы поделился с финансистом конфиденциальными данными о налоговой реформе правительства Лейбористской партии. Также в нем были данные о готовящейся продаже кабмином активов на 20 млрд фунтов стерлингов в рамках усилий по преодолению последствий финансового кризиса 2008 года.

Канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера назвала его действие бесчестным, передав в полицию информацию по итогам предварительной оценки данных, которые содержатся в досье Эпштейна. Кроме этого, правительство объявило о разработке срочного законопроекта, позволяющий лишить Мандельсона титула лорда.

30 января Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 миллионов страниц документов, а также более 2 тысяч видеороликов и 180 тысяч снимков из досье американского финансиста. В них фигурирует и Владимир Зеленский в связи с торговлей женщинами и детьми.

Неустановленный автор одного из электронных писем 2024 года пишет, что Зеленский причастен к вывозу людей с Украины. В связи с этим он предлагает проверить его доходы. Помимо этого, в тексте говорится, что глава киевского режима мог сотрудничать с пособником Эпштейна Жан-Люком Брюнелем.