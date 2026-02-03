МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-посол Британии в США покидает Палату лордов из-за связей с Эпштейном

В сентябре 2025 года его уже отправили в отставку после того, как вскрылись новые детали его дружбы с Эпштейном.
Дарья Ситникова 03-02-2026 19:16
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший посол Великобритании в США и экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон выходит из состава Палаты лордов из-за предоставления конфиденциальных данных британских властей финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом заявил спикер верхней палаты британского парламента лорд-спикер Майкл Форсайт.

«Секретарь Палаты лордов получил уведомление от лорда Мандельсона о его намерении покинуть Палату с 4 февраля», - сообщил он.

Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале прошлого года. В сентябре его отправили в отставку после того, как вскрылись новые детали его дружбы с Эпштейном.

В документах Минюста США есть информация, что он в 2009 году якобы поделился с финансистом конфиденциальными данными о налоговой реформе правительства Лейбористской партии. Также в нем были данные о готовящейся продаже кабмином активов на 20 млрд фунтов стерлингов в рамках усилий по преодолению последствий финансового кризиса 2008 года.

Канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера назвала его действие бесчестным, передав в полицию информацию по итогам предварительной оценки данных, которые содержатся в досье Эпштейна. Кроме этого, правительство объявило о разработке срочного законопроекта, позволяющий лишить Мандельсона титула лорда.

30 января Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 миллионов страниц документов, а также более 2 тысяч видеороликов и 180 тысяч снимков из досье американского финансиста. В них фигурирует и Владимир Зеленский в связи с торговлей женщинами и детьми.

Неустановленный автор одного из электронных писем 2024 года пишет, что Зеленский причастен к вывозу людей с Украины. В связи с этим он предлагает проверить его доходы. Помимо этого, в тексте говорится, что глава киевского режима мог сотрудничать с пособником Эпштейна Жан-Люком Брюнелем.

#сша #Британия #палата лордов #эпштейн #мандельсон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 