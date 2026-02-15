МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Приморского в Запорожской области

Глава МО выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять поставленные задачи.
15-02-2026 15:10
© Фото: Russian Defence Ministry Global Look Press

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих 108-го гвардейского десантно-штурмового Орденов Красной звезды и Суворова полка с освобождением населенного пункта Приморское в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Эта победа продолжает героический путь полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества... Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны», - говорится в поздравительной телеграмме.

Отмечается, что Белоусов поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и присяге. Кроме того, он выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.

15 февраля МО сообщило, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Приморское, Запасное, Магдалиновка, а также Цветковое в Запорожской области. Министерство обороны России опубликовало кадры боев за вышеупомянутый поселок. На видео можно заметить, как военнослужащие ВС РФ наносят удар по противнику, а в конце разворачивают флаг России в Цветковом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #освобождение #запорожская область #Андрей Белоусов #поздравительная телеграмма
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 