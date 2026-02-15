Белоусов поздравил бойцов с освобождением Приморского в Запорожской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих 108-го гвардейского десантно-штурмового Орденов Красной звезды и Суворова полка с освобождением населенного пункта Приморское в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Эта победа продолжает героический путь полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества... Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны», - говорится в поздравительной телеграмме.

Отмечается, что Белоусов поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу и присяге. Кроме того, он выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные задачи.

15 февраля МО сообщило, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Приморское, Запасное, Магдалиновка, а также Цветковое в Запорожской области. Министерство обороны России опубликовало кадры боев за вышеупомянутый поселок. На видео можно заметить, как военнослужащие ВС РФ наносят удар по противнику, а в конце разворачивают флаг России в Цветковом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.