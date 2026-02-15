Российская армия освободила населенный пункт Цветковое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области», - говорится в сообщении.

В заявлении российского оборонного ведомства добавили, что в Запорожской области военнослужащие группировки войск «Днепр» освободили населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское. Этого удалось добиться благодаря активным и решительным действиям российских бойцов.

Также Вооруженные силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. За сутки потери украинских боевиков составили порядка 1 110 человек.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 222 беспилотника противника самолетного типа.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о 68 сбитых беспилотных летательных аппаратах над территорией России за ночь. Украинские БПЛА были уничтожены над акваториями над территориями Краснодарского и Ставропольского крев, Республики Крым, Курской области, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.