Berliner Zeitung: конфликт с Орбаном не даст Зеленскому протащить Киев в ЕС

Конфликт между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном главой киевского режима Владимиром Зеленским грозит сорвать планы Киева по вступлению в Евросоюз и более тесной интеграции с Брюсселем. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Конфликт обострился после заявления Зеленского о том, что в возможном мирном соглашении с Россией должна быть зафиксировано дата вступления Украины в ЕС. По данным Politico, ЕС якобы разрабатывает план приема Украины уже в 2027 году, что вызвало резкую реакцию Будапешта.

Орбан назвал такие планы «открытой войной» против Венгрии и категорически отверг возможность членства Украины в ЕС в обозримом будущем. Он обвинил Киев в давлении на Брюссель и использовании «морального шантажа».

В статье подчеркивается, что эскалация спора превратилась в открытый силовой конфликт вокруг будущего Украины в ЕС.

Орбан настаивает, что Киев никогда не станет членом союза, а Зеленский требует твердых гарантий и сроков, без которых не пойдет на мирные переговоры.

Газета отмечает, что даже канцлер Германии Фридрих Мерц, в целом поддерживающий кандидатуру Украины, назвал 2027 год нереальным для полноценного вступления. Венгрия, обладая правом вето в ЕС по вопросам расширения, может блокировать весь процесс.