Орбан: Зеленский едет на лошади задом наперед

Так венгерский премьер-министр отреагировал на заявление Зеленского о технической готовности Киева к вступлению в ЕС к 2027 году.
Дима Иванов 13-02-2026 08:35
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский в стремлении к вступлению в Евросоюз едет на лошади задом наперед. Такое сообщение появилось на странице правительства Венгрии в Facebook*.

Это сравнение принадлежит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который так прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина хочет быть технически готовой к вступлению в ЕС не позднее 2027 года.

«Вы едете на лошади задом наперед», - подчеркнул глава венгерского правительства.

Ранее Орбан неоднократно подчеркивал, что условия вступления в Евросоюз определяют государства-члены, а не страны-кандидаты, и Зеленский находится на неверном пути. Венгрия также призывала развивать стратегическое партнерство с Украиной вместо полноценного членства в ЕС, утверждая, что вхождение Киева втянет весь блок в конфликт с Россией.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Киев #Владимир Зеленский #Виктор Орбан #членство в ЕС
