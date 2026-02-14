Журова: фигурист Гуменник выделился на фоне соперников смыслом своего проката

Российский фигурист Петр Гуменник заметно отличился от своих соперников тем, что показал глубокий смысл в свое выступление в отличие от соперников. Такое мнение выразила «Звезде» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«Выступление было замечательным. Как обычный зритель я не заметила серьезных ошибок... Он (Гуменник - Прим. ред.) передал образ, характер - все, что хотел высказать через образ», - рассказала спортсменка.

Депутат ГД также выразила мнение, что соперники Гуменника «просто хотели откататься и отпрыгаться» и не вкладывать смысл в свой прокат. Кроме того, она назвала россиянина талантливым и выразила уверенность в том, что у него большое будущее.

«Мы, конечно, недоумеваем от того, что судьи поставили ему такие оценки. В мире сейчас многие понимают, что несправедливость совершилась», - добавила Журова.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил «Звезде», что Гуменник продемонстрировал на Олимпиаде-2026 высокий уровень катания.

Напомним, россиянин занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он превзошел главного фаворита Илью Малинина (США), который финишировал лишь восьмым. Произвольную программу Гуменник исполнил блестяще: заявил и чисто выполнил пять четверных прыжков, набрав за прокат 184,49 балла (техника 103,84, компоненты 80,65). По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Это лучшее достижение для российских одиночников на Олимпиадах со времен серебра Евгения Плющенко в Ванкувере-2010.