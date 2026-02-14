МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тренер Мишин: фигурист Гуменник показал высокий уровень катания на Олимпиаде-2026

По словам Мишина, менее титулованных спортсменов чаще всего судят строже остальных.
Глеб Владовский 14-02-2026 16:13
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский фигурист Петр Гуменник продемонстрировал на Олимпиаде-2026 высокий уровень катания. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» российский тренер Алексей Мишин.

«Гуменник продемонстрировал высокий уровень тогда, когда нужно... показал, что наше фигурное катание живо, и что оно мощно и интересно. Думаю, что такой успешный прокат позитивно скажется на том отношении, которое будут иметь судьи», - подчеркнул он.

Собеседник также отметил, что путь россиянина на соревнования был сложным, в том числе, из-за запрета музыки. Кроме того, менее титулованных спортсменов, которые выступают раньше всех, судят строже других.

«То, что произошло с Петей - это гиперболизация чего-то негативного... Он продемонстрировал не самую сложную техническую композицию, но она была выполнена с высокой хореографической культурой, которой не все участники отличались», - отметил Мишин.

Ранее сообщалось, что Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он превзошел главного фаворита Илью Малинина (США), который финишировал лишь восьмым.

#фигурное катание #наш эксклюзив #Алексей Мишин #Олимпиада-2026 #Петр Гуменник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 