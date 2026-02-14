Тренер Мишин: фигурист Гуменник показал высокий уровень катания на Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник продемонстрировал на Олимпиаде-2026 высокий уровень катания. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» российский тренер Алексей Мишин.

«Гуменник продемонстрировал высокий уровень тогда, когда нужно... показал, что наше фигурное катание живо, и что оно мощно и интересно. Думаю, что такой успешный прокат позитивно скажется на том отношении, которое будут иметь судьи», - подчеркнул он.

Собеседник также отметил, что путь россиянина на соревнования был сложным, в том числе, из-за запрета музыки. Кроме того, менее титулованных спортсменов, которые выступают раньше всех, судят строже других.

«То, что произошло с Петей - это гиперболизация чего-то негативного... Он продемонстрировал не самую сложную техническую композицию, но она была выполнена с высокой хореографической культурой, которой не все участники отличались», - отметил Мишин.

Ранее сообщалось, что Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он превзошел главного фаворита Илью Малинина (США), который финишировал лишь восьмым.