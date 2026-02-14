МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мощный пожар произошел на НПЗ в Гаване

Возгорание возникло на одном из складов нефтепродуктов.
Дима Иванов 14-02-2026 13:05
© Фото: Johnl1465045L, X © Видео: FapeFop90614, X; Johnl1465045L, X

Пожар произошел на территории НПЗ «Ньико Лопес» в столице Кубы Гаване. Возгорание возникло на одном из складов нефтепродуктов, в результате над заливом поднялся густой черный дым, видимый из разных частей города.

По данным министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы, пожар был быстро взят под контроль и локализован, никто не пострадал. Работа завода продолжилась в обычном режиме. Причины инцидента устанавливаются.

Инцидент произошел на фоне острого топливного кризиса на Кубе, вызванного ограничениями поставок нефти из-за санкций США.

Куба переживает один из самых тяжелых энергетических кризисов в своей истории, вызванный резким сокращением поставок нефти из-за усиления давления США. С января 2026 года администрация президента Дональда Трампа ввела меры, блокирующие нефтяные танкеры, направляющиеся на остров, и угрожает тарифами странам-поставщикам, в первую очередь Венесуэле и Мексике.

Это привело к тому, что Куба, зависящая от импорта около 60% нефти - примерно 100 000 баррелей в сутки - получила лишь 40 000 баррелей в день.

В результате по всей стране ввели жесткие меры рационирования топлива: ограничения на продажу бензина, закрытие части туристических объектов, сокращение рабочей недели в госкомпаниях до четырех дней, укороченные школьные дни и приоритетное распределение топлива для больниц, водоснабжения и ключевых служб.

Международные авиакомпании приостановили или отменили рейсы, поскольку с 10 февраля по 11 марта 2026 года на острове нет топлива для заправки самолетов.

#в стране и мире #сша #Куба #топливо #Гавана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 