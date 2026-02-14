МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Кубе загорелся нефтеперерабатывающий завод «Нико Лопес»

По имеющейся информации, возгорание удалось ликвидировать.
Тимур Юсупов 14-02-2026 03:51
© Фото: LeeGolden6, Х

Пожар вспыхнул на складе нефтеперерабатывающего завода «Нико Лопес» на Кубе. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на местные ведомства.

По имеющейся информации, возгорание произошло в одном из резервуаров на территории предприятия. Информация о разрушениях и количестве пострадавших в результате инцидента пока что не уточнялась.

Сообщается, что пожар удалось локализировать. Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Власти страны уточнили, что причины возгорания еще предстоит установить - на данный момент ситуацию оценивают специалисты.

Ранее во Владивостоке жертвами пожара в многоквартирном доме стали трое детей. Пожарные машины не смогли сразу проехать к зданию из-за припаркованных у подъездов автомобилей.

#в стране и мире #пожар #Куба #Возгорание #нефтеперерабатывающий завод
