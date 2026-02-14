На Кубе загорелся нефтеперерабатывающий завод «Нико Лопес»

Пожар вспыхнул на складе нефтеперерабатывающего завода «Нико Лопес» на Кубе. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на местные ведомства.

По имеющейся информации, возгорание произошло в одном из резервуаров на территории предприятия. Информация о разрушениях и количестве пострадавших в результате инцидента пока что не уточнялась.

Сообщается, что пожар удалось локализировать. Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Власти страны уточнили, что причины возгорания еще предстоит установить - на данный момент ситуацию оценивают специалисты.

