Посол РФ на Кубе объяснил, как будут вывозить российских туристов

На острове дефицит топлива, там остаются около 3 000 туристов из России.
Дима Иванов 12-02-2026 09:15
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Авиакомпания «Россия» готова выполнять рейсы из Варадеро и Гаваны на этой и следующей неделе для вывоза российских туристов с Кубы, заявил «Звезде» посол России на острове Виктор Корнелли.

«Заправка этих бортов, прибывающих за российскими туристами, частично подтверждена, по остальным ждем аналогичных гарантий», - сообщил он.

По данным посольства, на Кубе сейчас находятся порядка 3 000 российских туристов - более точной информацией располагают туроператоры. В Генеральное консульство России в Гаване поступают единичные обращения граждан. Основная рекомендация - следить за сообщениями авиаперевозчиков с актуальными данными о датах и времени вылета рейсов, отметил Корнелли.

Дефицит авиационного топлива на Кубе возник в начале февраля 2026 года из-за острого энергетического кризиса, вызванного давлением США. Вашингтон остановил поставки нефти из Венесуэлы и ввел пошлины против стран, экспортирующих нефтепродукты на остров.

С 10 февраля по 11 марта в кубинских аэропортах приостановлена заправка иностранных самолетов, что привело к приостановке регулярных рейсов, в том числе и российских авиакомпаний.

