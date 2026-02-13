Песков назвал полезной конкуренцию Max с иностранными мессенджерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что присутствие иностранных мессенджеров на российском рынке пойдет на пользу развитию национального сервиса Max.

Песков подчеркнул, что зарубежные компании могут оставаться на рынке только при условии соблюдения российского законодательства.

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру», - сказал ТАСС представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне ограничений в работе Telegram и WhatsApp*. Ранее Песков с сожалением отметил, что замедление Telegram произошло из-за отказа мессенджера выполнять требования российского закона. Так же представитель Кремля объяснил блокировку WhatsApp*.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.